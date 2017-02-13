Назначен руководитель управления по мобилизационной подготовке Восточно-Казахстанской области

Распоряжением акима области руководителем управления по мобилизационной подготовке назначен Елдос Чикенов.

Елдос Чикенов родился в 1981 году в городе Усть-Каменогорск.

В 2005 году закончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова по специальности «Физическая культура и спорт, педагог по физической культуре, тренер по боксу». 2010 году в этом же университете получил второе высшее образование по специальности «Государственное и местное управление».

С 2004 по 2005 годы работал на различных должностях в ТОО «Корпорация «Казахмыс» «ВостокКазмедь».

С 2005 года работает в системе физической культуры и спорта. До 2008 года проработал ведущим специалистом Управления физической культуры и спорта ВКО.

С 2008 по 2010 годы был экспертом, затем главным экспертом управления олимпийских видов спорта Комитета спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2010 года по март 2011 года работал заместителем директора Департамента по проведению соревнований АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 года».

С 2011 по 2013 годы года работал на различных должностях в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Комитета спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2013 года работал в управлении развития массового спорта Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан. До февраля 2015 года занимал должность руководителя управления летних видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С февраля 2015 года по сентябрь 2016 года работал руководителем Управления физической культуры и спорта ВКО.