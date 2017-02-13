В ЮКО полицейские ликвидировали три группы грабителей

В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.

В Шымкенте сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции за трое суток проведения оперативных мероприятий ликвидировали три преступные группы, промышлявшие грабежами, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Так, 6 февраля в отдел полиции обратились две девушки. Они сообщили, что к ним в квартиру проникли неизвестные лица и, угрожая физической расправой, отобрали деньги, сотовые телефоны и скрылись в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали двух подозреваемых, 1997 и 1998 г.р., местных жителей. Следствием установлена причастность задержанных к трем грабежам. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.





Спустя сутки оперативники Аль-Фарабийского ОП задержали трех подозреваемых, ограбивших автовладельца в Шымкенте. Так, 7 февраля в полицию обратился 21-летний молодой человек, сообщивший, что по дороге на автостоянку на него напали трое неизвестных, которые избили и отобрали у потерпевшего сотовый телефон, деньги, после чего скрылись с места преступления. В ходе ОРМ стражи порядка по «горячим следам» задержали трех жителей Сарыагашского района, 1996 г.р., студентов. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.





На третьи сутки в ходе ОРМ полицейские задержали еще одну преступную группу из 3-х человек, которые 5 февраля по ул. Рыскулова напали на двух молодых людей и, угрожая физической силой, избили и отобрали у потерпевших два сотовых телефона. Задержанными оказались жители Отырарского района и Шымкента, все 1998 г.р. В качестве вещественных доказательств изъяты сотовые телефоны. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.





В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.





Полицейские Шымкента рекомендуют жителям и гостям областного центра быть бдительными и внимательными на улице и при посещении общественных мест, чтобы не стать очередной жертвой ограбления. Ночью желательно избегать незнакомых мест, темных подворотен, тупиков, дворов, парков, передвигаться лучше по освещенным улицам. Также не следует в указанное время разговаривать по сотовому телефону, надевать на себя дорогие украшения, это может вызвать у преступников желание совершить ограбление. В людных местах следует внимательно следить за своим имуществом, не выпускать из рук сумок, иной ручной клади, при совершении грабежа сразу же звать на помощь.





Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру «102» и сообщить о преступлении.