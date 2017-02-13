Кения объявила национальное бедствие в связи с засухой

Правительство Кении объявило национальное бедствие в связи с засухой и обратилось за продовольственной помощью к мировому сообществу, передает передает ТАСС





"Мы призываем международных партнеров поддержать усилия правительства по сдерживанию ситуации", - говорится в заявлении президента Ухуру Кениата.





По оценкам Красного креста, продовольственная помощь требуется около 2,7 млн человек.





Кениата не сказал, сколько необходимо денег. В заявлении указывается, что правительство уже выделило $70 млн. Помощь требуется 23 из 47 регионов восточноафриканской страны.





"Правительство намерено увеличить помощь, предоставляя в два раза больше продуктов питания и наличных выплат", - говорится в заявлении.





Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что у нее не хватает $22 млн в ближайшие девять месяцев на оказание поддержки, включая предоставление школьного питания 428 тыс. учеников.





В ЮАР на юге континента подсчитали убытки от рекордной засухи в прошлом году. Урожай кукурузы, являющейся основным рационом питания бедного чернокожего большинства, снизился на 22%. По данным Комитета по оценке урожая, в 2016 году было собрано 7,8 млн тонн вместо обычных 10 млн.





Сейчас на юге континента начались дожди, после которых посевы подверглись нашествию армии гусениц, способных уничтожить до 90% полей. Власти установили, что ЮАР атакована разновидностью центральноамериканской гусеницы (Fall armyworm), с которой труднее бороться, чем с африканским вредителем, поскольку она впервые замечена в стране. Уже найдено два химиката, способных уничтожить вредителя и не представляющих опасности для человека. Стоимость их распыления оценивается в 200-600 рандов ($15-45) за гектар.



