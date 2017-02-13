 
Ясно
-26°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 66%

Давление: 745 мм рт. ст.

Ветер: южный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

323.00

13 февраля 

Курс НБРК

323.30

-

АЛМАТЫ

Покупка

322.55

Продажа

323.00

АСТАНА

Покупка

322.50

Продажа

323.00

Подробнее
344.50

13 февраля 

Курс НБРК

344.02

-

АЛМАТЫ

Покупка

342.00

Продажа

344.50

АСТАНА

Покупка

342.00

Продажа

344.00

Подробнее
Новости за сегодня

Почти 11 литров алкоголя в год приходится на душу населения в РК

 

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, одной из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания, сообщает Zakon.kz.

«В прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения возросло на 13% и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75% их рост отмечается в Мангистауской, на 50% - в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях. В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений. В настоящее время в поле зрения полиции находятся почти 71 тысяч алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних», - сказал он на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, только в прошлом году в общественных местах задержано в пьяном виде свыше 193 тысячи человек, это на 3% больше, чем в 2015 году.

«Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира по уровню потребления алкоголя, составленного в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, Казахстан занимает 34 место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям потребления свыше 8 литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны», - проинформировал глава ведомства.

 

Ксения Давыдова, Астана

 

13 февраля 2017, 14:06
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код