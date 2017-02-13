Почти 11 литров алкоголя в год приходится на душу населения в РК

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, одной из наиболее частых и серьезных причин бытовой преступности является пьянство, алкоголизм и наркомания, сообщает Zakon.kz.

«В прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения возросло на 13% и составило 20 тысяч преступлений. Почти на 75% их рост отмечается в Мангистауской, на 50% - в Алматинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской областях. В состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений. В настоящее время в поле зрения полиции находятся почти 71 тысяч алкоголиков, в том числе более 10 тысяч женщин и 300 несовершеннолетних», - сказал он на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, только в прошлом году в общественных местах задержано в пьяном виде свыше 193 тысячи человек, это на 3% больше, чем в 2015 году.

«Справочно хотел бы сказать, что в соответствии с рейтингом стран мира по уровню потребления алкоголя, составленного в 2015 году Всемирной организацией здравоохранения, Казахстан занимает 34 место из 188 стран с показателем потребления алкоголя почти 11 литров в год на душу населения. По международным критериям потребления свыше 8 литров на человека приравнивается к деградации генофонда страны», - проинформировал глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана