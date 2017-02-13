Допустивший вспышку сибирской язвы помощник ветврача освобожден от наказания
13 февраля 2017, 14:10
Вирус сибирской язвы, повлекший смерть двоих человек и госпитализацию девятерых, распространился в селе Еркиндик Шетского района в июне 2016 года.
По причине деятельного раскаяния освобожден от уголовной ответственности помощник ветеринарного врача Шетского района Карагандинской области, допустивший вспышку сибирской язвы, передает корреспондент МИА «Казинформ». Вирус сибирской язвы, повлекший смерть двоих человек и госпитализацию девятерых, распространился в селе Еркиндик Шетского района в июне 2016 года.
У сельчанина заболела корова, и мужчина вызвал ветеринарного врача. По вызову прибыл помощник ветеринарного врача. Он лишь визуально осмотрел корову и сообщил сельчанину, что она съела металлический предмет, и ничем серьезным не болеет. Владелец скота принял решение зарезать корову. В итоге одиннадцать человек, принимавшие участие в забое и контактировавшие с сырым мясом коровы, заболели сибирской язвой. Двое из них скончались. В отношении помощника ветеринарного врача было возбуждено уголовное дело. Помощник ветврача признал вину, что должен был взять анализы у коровы, чего он не сделал.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, расследование в отношении помощника ветврача прекращено.
«Производство по уголовному делу по статье 327 УК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями» прекращено по причине деятельного раскаяния. Эта норма предусмотрена частью 1 статьи 65 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Между тем в декабре был осужден руководитель помощника ветврача, 62-летний ветеринарный врач коммунального государственного предприятия «Ветеринарная станция Шетского района». Он должен был лично приехать в село Еркиндик Шетского района по звонку местного жителя. Судья Шетского районного суда № 2 Кайырден Алькеев признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев условно. Однако от исполнения наказания врач был освобожден - суд применил норму закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК».
Фото КТК
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