Допустивший вспышку сибирской язвы помощник ветврача освобожден от наказания

Вирус сибирской язвы, повлекший смерть двоих человек и госпитализацию девятерых, распространился в селе Еркиндик Шетского района в июне 2016 года.

По причине деятельного раскаяния освобожден от уголовной ответственности помощник ветеринарного врача Шетского района Карагандинской области, допустивший вспышку сибирской язвы , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ». Вирус сибирской язвы, повлекший смерть двоих человек и госпитализацию девятерых, распространился в селе Еркиндик Шетского района в июне 2016 года.





У сельчанина заболела корова, и мужчина вызвал ветеринарного врача. По вызову прибыл помощник ветеринарного врача. Он лишь визуально осмотрел корову и сообщил сельчанину, что она съела металлический предмет, и ничем серьезным не болеет. Владелец скота принял решение зарезать корову. В итоге одиннадцать человек, принимавшие участие в забое и контактировавшие с сырым мясом коровы, заболели сибирской язвой. Двое из них скончались. В отношении помощника ветеринарного врача было возбуждено уголовное дело. Помощник ветврача признал вину, что должен был взять анализы у коровы, чего он не сделал.





Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области, расследование в отношении помощника ветврача прекращено.





«Производство по уголовному делу по статье 327 УК «Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями» прекращено по причине деятельного раскаяния. Эта норма предусмотрена частью 1 статьи 65 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Между тем в декабре был осужден руководитель помощника ветврача, 62-летний ветеринарный врач коммунального государственного предприятия «Ветеринарная станция Шетского района». Он должен был лично приехать в село Еркиндик Шетского района по звонку местного жителя. Судья Шетского районного суда № 2 Кайырден Алькеев признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев условно. Однако от исполнения наказания врач был освобожден - суд применил норму закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК».

