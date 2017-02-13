Количеством подростковых беременностей в Казахстане обеспокоены депутаты

Ежегодно до 5,5 тысяч случаев беременностей среди девочек 15-18 лет зарегистрировано с 2013-го по 2016 год в Казахстане, сообщил вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

По информации министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, на профилактическом учете в полиции состоят около 12 тысяч неблагополучных семей, в которых проживают свыше 16 тысяч детей. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены более 5,5 тысяч родителей. Выявлено и пресечено 44 факта жестокого обращения с детьми, свыше тысячи человек лишены родительских прав.

"Общественный резонанс вызывают факты изнасилований и сожительства с малолетними детьми. Статистика за последние годы настораживает: с 2013-го по 2016 год в стране ежегодно регистрируется от 4,5 до 5,5 тысяч случаев беременностей среди девочек 15-18 лет ", – сказал Божко на правительственном часе в мажилисе.

"Общественный резонанс вызывают факты изнасилований и сожительства с малолетними детьми. Статистика за последние годы настораживает: с 2013-го по 2016 год в стране ежегодно регистрируется от 4,5 до 5,5 тысяч случаев беременностей среди девочек 15-18 лет ", – сказал Божко на правительственном часе в мажилисе.

"В идеале все они должны быть под пристальным вниманием не только полиции, но и социальных служб и общественности. Несомненно, у полиции есть определенные рычаги воздействия на социально-неблагополучные семьи. Но, к сожалению, они носят исключительно репрессивный характер", – сказал Касымов на правчасе.





По ходатайству полиции судами ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав, тем самым искусственно увеличивается уровень социального сиротства в стране, отметил министр.



