Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дамаск подтвердил участие в февральской встрече по Сирии в Астане

13 февраля 2017, 14:14

"Да, мы участвуем", — подтвердил посол участие делегации сирийских властей.


Дамаск примет участие во встрече по Сирии в Астане 15-16 февраля, сообщил РИА Новости посол САР в Москве Рияд Хаддад.

МИД Казахстана в субботу сообщил, что на новое заседание в рамках астанинского процесса сирийского урегулирования приглашены делегации правительства, вооруженной оппозиции, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.

"Да, мы участвуем", — подтвердил посол участие делегации сирийских властей.

Он отметил, что вылетает в Астану в понедельник.

Фото © РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...