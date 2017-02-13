Дамаск подтвердил участие в февральской встрече по Сирии в Астане
13 февраля 2017, 14:14
"Да, мы участвуем", — подтвердил посол участие делегации сирийских властей.
Дамаск примет участие во встрече по Сирии в Астане 15-16 февраля, сообщил РИА Новости посол САР в Москве Рияд Хаддад.
МИД Казахстана в субботу сообщил, что на новое заседание в рамках астанинского процесса сирийского урегулирования приглашены делегации правительства, вооруженной оппозиции, спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, а также представители США и Иордании.
"Да, мы участвуем", — подтвердил посол участие делегации сирийских властей.
Он отметил, что вылетает в Астану в понедельник.
Фото © РИА Новости
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