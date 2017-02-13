Какие товары для личного пользования и в каких количествах можно перевозить через границу ТС
13 февраля 2017, 14:16
Частота пересечения физлица или перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает одного раза в месяц.
В приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения, сообщает Департамент государственных доходов по городу Алматы, передает Zakon.kz.
Так, в зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся:
- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- мобильный телефон – 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;
- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
- велосипед – 1 на человека;
- детская коляска – 1 штука на человека;
При этом указывается, что частота пересечения физического лица или перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает одного раза в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).
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