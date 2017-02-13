Какие товары для личного пользования и в каких количествах можно перевозить через границу ТС

Частота пересечения физлица или перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает одного раза в месяц.

приказ Министра финансов РК от 31 марта 2015 года «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения, сообщает Департамент государственных доходов по городу Алматы, передает Zakon.kz.





Так, в зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже на таможенную территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся:





- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

- мобильный телефон – 2 единицы на человека;

- планшет – 2 единицы на человека;

- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – 1 единица на человека;

- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

- велосипед – 1 на человека;

- детская коляска – 1 штука на человека;





При этом указывается, что частота пересечения физического лица или перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не превышает одного раза в месяц.





Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если их количество превышает 1 (одну) единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.





Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).



