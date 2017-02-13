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В Гонконге из офисных зданий "Диснейленда" эвакуировали сотни людей

13 февраля 2017, 14:18

Были эвакуированы сотрудники одного из офисных зданий, относящихся к парку, после того, как в здание привезли подозрительную посылку.


Несколько сотен сотрудников тематического парка "Диснейленд" в специальном административном районе КНР Гонконг были эвакуированы из-за подозрительного предмета, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV), передает РИА Новости.

По данным газеты South China Morning Post, были эвакуированы сотрудники одного из офисных зданий, относящихся к парку, после того, как в здание привезли подозрительную посылку.

"Полиции сообщили, что в посылке при просвечивании, предположительно, была обнаружена батарея и провода", — сообщил газете источник.

После этого, по словам источника газеты, на место прибыли саперы. Перед этим служебная собака обследовала посылку и подтвердила, что в ней находятся опасные предметы. Отмечается, что работа самого развлекательного парка в результате инцидента не нарушена. В настоящий момент продолжается расследование случившегося.

По данным местной радиостанции RTHK, посылка была прислана на имя управляющего директора парка.

Иван Булатов
Фото © РИА Новости. Валерий Мельников

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