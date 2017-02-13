В Гонконге из офисных зданий "Диснейленда" эвакуировали сотни людей
13 февраля 2017, 14:18
Были эвакуированы сотрудники одного из офисных зданий, относящихся к парку, после того, как в здание привезли подозрительную посылку.
Несколько сотен сотрудников тематического парка "Диснейленд" в специальном административном районе КНР Гонконг были эвакуированы из-за подозрительного предмета, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV), передает РИА Новости.
По данным газеты South China Morning Post, были эвакуированы сотрудники одного из офисных зданий, относящихся к парку, после того, как в здание привезли подозрительную посылку.
"Полиции сообщили, что в посылке при просвечивании, предположительно, была обнаружена батарея и провода", — сообщил газете источник.
После этого, по словам источника газеты, на место прибыли саперы. Перед этим служебная собака обследовала посылку и подтвердила, что в ней находятся опасные предметы. Отмечается, что работа самого развлекательного парка в результате инцидента не нарушена. В настоящий момент продолжается расследование случившегося.
По данным местной радиостанции RTHK, посылка была прислана на имя управляющего директора парка.
Иван Булатов
Фото © РИА Новости. Валерий Мельников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843944-53e328613a141af659f9bac9e79e0883
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...