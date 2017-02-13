Infiniti Q50 и QX80 стали эксклюзивнее

Эта машина поступит в продажу только в мае, цены пока не объявлены.

Компания Infiniti представила на автосалоне в Чикаго седан Q50 и внедорожник QX80 в специальной версии Signature Edition. Эти модели имеют богатую стандартную комплектацию и ряд оригинальных дизайнерских решений и позволяют сэкономить на опциях.





Седан Infiniti Q50 Signature Edition доступен только с 3,0-литровым 400-сильным битурбомотором V6 и семиступенчатой трансмиссией. Его оснащение включает 17-дюймовые легкосплавные диски с глянцевым покрытием, светодиодные фары, тонированную панорамную крышу с электроприводом, навигацию Infiniti InTouch с распознаванием голоса и функцией Sirius XM Traffic и продвинутый климат-контроль. Заднеприводный седан обойдется американцам в 39 605 долларов, полноприводный – в 41 605 долларов. При этом обычный Q50 с 400-сильным двигателем стоит в США на 1 950 долларов дороже. Фактически, Signature Edition дает возможность выбрать V6, доплатив всего 300 долларов по сравнению с 2,0-литровым седаном в премиальной комплектации.





Внедорожник Infiniti QX80 Signature Edition уже предлагался в 2016 году ограниченной серией, теперь его вновь вывели на рынок. Спецверсия 2017 года получила 22-легкосплавные диски со спортивной резиной, хромированные корпуса боковых зеркал и кожаный салон Saddle Tan. На выбор предлагаются четыре оттенка кузова (Hermosa Blue, Graphite Shadow, Black Obsidian и Majestic White), семи- и восьмиместный салон, задний и полный привод. Единственный мотор – 5,6-литровый 400-сильный V8. За безопасность отвечает большой набор интеллектуальных систем – предупреждения столкновений, мониторинга «слепых» зон, экстренного торможения, контроля рядности движения и дистанции, круиз-контроль. Эта машина поступит в продажу только в мае, цены пока не объявлены. В прошлом году она стоила на 1 000 долларов дороже базового QX80, но при этом позволяла сэкономить на опциях до 3 460 долларов.



