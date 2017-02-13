В Грузии подтвердили задержание высокопоставленного сотрудника патриархии

Глава службы государственной охраны Анзор Чубинидзе подтвердил, что руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе задержан

Накануне телекомпания "Рустави 2" сообщила о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии. Также, по данным ТВ, в пятницу вечером в тбилисском аэропорту был задержан Мамаладзе, а затем арестован судом. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили, а в Берлин отправилась служба госохраны для усиления охраны Илии II.





"Он (Мамаладзе – ред.) конечно же задержан, но будет лучше, чтобы заявление в связи с этим сделали соответствующие структуры, я отвечаю за безопасность", — заявил Чубинидзе журналистам в Берлине.





Его выступление транслировали грузинские телекомпании.





"Необходимости усиления охраны не было, но мы все равно посчитали нужным приехать с целью практических мероприятий и лично увидеть ситуацию с точки зрения безопасности. Я все равно планировал приехать в Германию в связи с запланированным визитом премьер-министра и решил также прийти сюда и своими глазами увидеть состояние", — добавил Чубинидзе.





Чубинидзе назвал правильным шагом решение главы госохраны патриарха отправиться в Тбилиси и сотрудничать с прокуратурой.





Глава информационной службы патриархии Грузии, владыка Дмитрий заявил журналисту "Рустави 2", что по делу начато расследование, однако рассказывать детали он отказался.