В Грузии подтвердили задержание высокопоставленного сотрудника патриархии
13 февраля 2017, 14:28
Георгия Мамаладзе задержан по подозрению в причастности к отравлению патриарха всея Грузии Илии II.
Глава службы государственной охраны Анзор Чубинидзе подтвердил, что руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе задержан, передает РИА Новости.
Накануне телекомпания "Рустави 2" сообщила о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии. Также, по данным ТВ, в пятницу вечером в тбилисском аэропорту был задержан Мамаладзе, а затем арестован судом. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили, а в Берлин отправилась служба госохраны для усиления охраны Илии II.
"Он (Мамаладзе – ред.) конечно же задержан, но будет лучше, чтобы заявление в связи с этим сделали соответствующие структуры, я отвечаю за безопасность", — заявил Чубинидзе журналистам в Берлине.
Его выступление транслировали грузинские телекомпании.
"Необходимости усиления охраны не было, но мы все равно посчитали нужным приехать с целью практических мероприятий и лично увидеть ситуацию с точки зрения безопасности. Я все равно планировал приехать в Германию в связи с запланированным визитом премьер-министра и решил также прийти сюда и своими глазами увидеть состояние", — добавил Чубинидзе.
Чубинидзе назвал правильным шагом решение главы госохраны патриарха отправиться в Тбилиси и сотрудничать с прокуратурой.
Глава информационной службы патриархии Грузии, владыка Дмитрий заявил журналисту "Рустави 2", что по делу начато расследование, однако рассказывать детали он отказался.
"Ведется расследование, мы всячески выражаем доверие расследованию", — заявил владыка. По его словам, глава охраны патриарха Охараншвили на данный момент находится в Берлине, а что касается состояния здоровья патриарха, то оно стабильное.
"Врачи дают нам надежду, что все завершится успешно", — заявил он.
В понедельник в Берлине патриарху проведут операцию в связи с воспалением желчного пузыря.
Мэги Кикалейшвили
Фото © РИА Новости. Рухкян
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