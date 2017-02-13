Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Синоптики рассказали, когда в Казахстане наступит потепление

13 февраля 2017, 14:32

Холод надолго не задержится.


Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов по Цельсию, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесёт с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики:

- на западе ночью повышение от 13-23 до 3-8 градусов, местами 11-16 мороза;
- на севере, востоке и в центре страны от 20-30 до 17-25 мороза;
- в южных регионах 0-5, местами 10-15 мороза.

Фото: 112.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...