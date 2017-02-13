Синоптики рассказали, когда в Казахстане наступит потепление
13 февраля 2017, 14:32
Холод надолго не задержится.
Установившиеся в Казахстане морозы, с температурой воздуха ниже нормы на 7-12 градусов по Цельсию, вызваны влиянием отрога Сибирского антициклона. Однако синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"
Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесёт с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики:
- на западе ночью повышение от 13-23 до 3-8 градусов, местами 11-16 мороза;
- на севере, востоке и в центре страны от 20-30 до 17-25 мороза;
- в южных регионах 0-5, местами 10-15 мороза.
Фото: 112.ua
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