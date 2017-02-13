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В США женщину-пилота сняли с рейса после тирады о разводе и Трампе

13 февраля 2017, 14:40

По словам очевидцев, женщина, которая должна была управлять самолетом, появилась в салоне в обычной одежде и обратилась к пассажирам по внутренней связи.


В американском Остине женщину-пилота авиакомпании United Airlines пришлось снять с рейса после ее тирады о пережитом разводе и итогах выборов в США, сообщает канал NBC, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам очевидцев, женщина, которая должна была управлять самолетом, следовавшим рейсом 455 из Остина в Сан-Франциско, появилась в салоне в обычной одежде и обратилась к пассажирам по внутренней связи.

Женщина заявила, что не голосовала ни за Клинтон, ни за Трампа, потому что они "шайка лжецов".

"Извините, я сейчас переживаю развод", — добавила она.

Один из пассажиров рейса Рэнди Райс описал произошедшее на своей странице в Twitter. "Меня сейчас трясет. Я только что покинул рейс United Airlines 455, потому что капитан судна дала понять, что она не в лучшем психическом состоянии", — написал он.

Он также публиковал на своей странице видео инцидента, но позже ограничил к нему доступ.

Сейчас на YouTube доступен другой ролик инцидента. На кадрах видно, как Райс пытается покинуть самолет. Женщина сначала говорит, что самолетом будет управлять второй пилот-мужчина, после чего обращается к Райсу с вопросом о том, не обидела ли она его.

Следом за Райсом из самолета вышла примерно половина пассажиров.

Он опубликовал фото, на котором видно, что женщину-пилота сняли с рейса.




Позже компания United Airlines подтвердила замену пилота. Рейс вылетел с задержкой примерно в полтора часа.

Райс и другие пассажиры посочувствовали к женщине, предположительно пережившей нервный срыв. "Надеюсь, она получит помощь, в которой, вероятно, нуждается", — отметил он.

"Мне очень жаль ее, жаль, что ей приходится проходить через эту сиутацию ", — заявила NBC пассажирка Пэм О'Нил.


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