В Актау женщину, которую подозревают в избиении сына, могут лишить родительских прав
13 февраля 2017, 14:48
На крики ребенка полицейским пожаловались соседи.
В Актау женщину, которую подозревают в избиении четырехлетнего сына, могу лишить родительских прав. В отношении матери уже ведется досудебное расследование, пишет газета "Лада".
В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что расследование ведется по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).
На крики ребенка полицейским пожаловались соседи. По словам жильцов дома, мать систематически избивала своего ребенка на протяжении двух лет.
Они даже прислали в редакцию газеты подтверждение своих слов - диктофонную запись.
"Иногда слышно, как ребенка об стену швыряют. Я сам неоднократно в ту квартиру поднимался, чтобы прекратили над ребенком издеваться, но мать двери не открывает, посылает меня из-за входной двери. С мужем она не живет. Мы его давно тут не видели. Но иногда она ругается с ним по телефону и орет: «Если ты не принесешь деньги, я зарежу ребенка» или «... выкину его из окна». Я даже звал соседей из других подъездов, чтобы они это тоже услышали, чтобы я был не единственным свидетелем, и никто не подумал, что я что-то придумываю", - рассказывает сосед Юсуф Абдуллаев.
Еще один сосед - Ильяс, утверждает, что несколько раз становился свидетелем избиения ребенка в подъезде.
"Из квартиры я криков не слышу, так как относительно далеко живу - на третьем этаже. Но она его и в подъезде, и на улице лупит. Он кричит. Это кошмар, конечно. Ребенка надо спасать", - говорит мужчина.
Еще одна соседка Нуршан Тулегенова рассказывает, будто мать ребенка неоднократно предлагала соседкам забрать сына на воспитание. "Много раз она предлагала ребенка разным людям с формулировкой «отдам в хорошие руки», как будто это котенок какой-то. Говорила, что он ей надоел, и она с ним не справляется", - рассказывает женщина.
По словам жителей дома, они неоднократно вызывали полицию.
Фото и видео Кадырбека Айдарулы/lada.kz
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