В Актау женщину, которую подозревают в избиении сына, могут лишить родительских прав

В Актау женщину, которую подозревают в избиении четырехлетнего сына, могу лишить родительских прав. В отношении матери уже ведется досудебное расследование , пишет , пишет газета "Лада"





В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что расследование ведется по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).





На крики ребенка полицейским пожаловались соседи. По словам жильцов дома, мать систематически избивала своего ребенка на протяжении двух лет.





Они даже прислали в редакцию газеты подтверждение своих слов - диктофонную запись.





"Иногда слышно, как ребенка об стену швыряют. Я сам неоднократно в ту квартиру поднимался, чтобы прекратили над ребенком издеваться, но мать двери не открывает, посылает меня из-за входной двери. С мужем она не живет. Мы его давно тут не видели. Но иногда она ругается с ним по телефону и орет: «Если ты не принесешь деньги, я зарежу ребенка» или «... выкину его из окна». Я даже звал соседей из других подъездов, чтобы они это тоже услышали, чтобы я был не единственным свидетелем, и никто не подумал, что я что-то придумываю", - рассказывает сосед Юсуф Абдуллаев.