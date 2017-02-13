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Почти 190 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за угрозы затопления

13 февраля 2017, 14:49

Уровень воды в озере, на котором расположена дамба, понизился, но заделать промоину в плотине пока не удается.


По меньшей мере 188 тысяч человек должны покинуть свои дома в Калифорнии из-за угрозы затопления, сообщает Associated Press, передает "Интерфакс".

Из-за дождей в регионе резко повысился уровень воды в реках, и власти опасаются, что крупнейшая в США дамба Оровилл может не выдержать.

Плотина высотой 235 метров расположена на озере Оровилл, примерно в 240 км к северо-востоку от Сан-Франциско.

Эвакуация была объявлена в воскресенье 12 февраля, после того как инженеры обнаружили следы эрозии на конструкции дамбы. Кроме того, зафиксирована промоина размером примерно 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться. Власти предупреждают население, что в любой момент может произойти сброс воды, которая в итоге затопит близлежащие города.

AP приводит высказывания местных жителей, которые стоят в пробках, пытаясь покинуть опасную зону. По их словам, полицейские предупредили, что сброс воды может произойти уже через час, и у людей не было времени даже собрать вещи.

По данным местных властей, к вечеру воскресенья уровень воды в озере снизился, и поврежденный участок плотины размывается не так быстро, как они предсказывали. Однако специалисты все равно затрудняются предсказать, будет ли основной водосброс разрушен и когда.

Власти сообщают, что была идея заделать образовавшуюся промоину, сбросив на это место камни с вертолета. Однако, сообщает AP, пока эксперты оценивают свои возможности. Вероятно, теперь благодаря понизившемуся уровню воды удастся добраться до поврежденного участка.


Фото: Reuters

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