Почти 190 тыс. человек эвакуируют в Калифорнии из-за угрозы затопления

Из-за дождей в регионе резко повысился уровень воды в реках, и власти опасаются, что крупнейшая в США дамба Оровилл может не выдержать.

Плотина высотой 235 метров расположена на озере Оровилл, примерно в 240 км к северо-востоку от Сан-Франциско.

Эвакуация была объявлена в воскресенье 12 февраля, после того как инженеры обнаружили следы эрозии на конструкции дамбы. Кроме того, зафиксирована промоина размером примерно 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться. Власти предупреждают население, что в любой момент может произойти сброс воды, которая в итоге затопит близлежащие города.

AP приводит высказывания местных жителей, которые стоят в пробках, пытаясь покинуть опасную зону. По их словам, полицейские предупредили, что сброс воды может произойти уже через час, и у людей не было времени даже собрать вещи.

По данным местных властей, к вечеру воскресенья уровень воды в озере снизился, и поврежденный участок плотины размывается не так быстро, как они предсказывали. Однако специалисты все равно затрудняются предсказать, будет ли основной водосброс разрушен и когда.

Власти сообщают, что была идея заделать образовавшуюся промоину, сбросив на это место камни с вертолета. Однако, сообщает AP, пока эксперты оценивают свои возможности. Вероятно, теперь благодаря понизившемуся уровню воды удастся добраться до поврежденного участка.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqwpic.twitter.com/UVXxgiHMWj