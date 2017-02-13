Mercedes-AMG построил катер в стиле GT R

16 февраля на лодочной выставке в Майами (Miami International Boat Show) компании Mercedes-AMG и Cigarette Racing представят свой новый совместный проект из серии катеров, вдохновленных спортивными автомобилями.





Придворный тюнер «Мерседеса» и производитель спортивных яхт Cigarette Racing сотрудничают вот уже 10 лет, так что нынешняя выставка будет для них юбилейной. На этот раз партнеры взяли за образец дизайна самого экстремального представителя семейства моделей Mercedes-AMG GT – полноуправляемое 585-сильное дорожно-трековое купе Mercedes-AMG GT R, дебютировавшее прошлым летом на Фестивале скорости в Гудвуде. Судя по единственному опубликованному тизеру, лодку окрасили в тот же цвет, что и автомобиль. Он называется green hell magno и является отсылкой к «Зеленому аду» Нюрбургринга – автодрома, на котором AMG обкатывал свой GT R в процессе разработки.





В прошлые годы Mercedes-AMG и Cigarette Racing показывали в Майами такие проекты как SD GT3 (в стиле гоночного Mercedes-AMG GT3), Cigarette Racing 50 Marauder GT S (в стиле родоначальника семейства AMG GT) и, например, Cigarette AMG Electric Drive (в стиле электрического суперкара SLS Electric Drive).



