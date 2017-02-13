Меланья Трамп сохранит огород Мишель Обамы

Старший советник супруги президента Стефани Уолкофф отметила, что первая леди будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка по-прежнему было самое бережное отношение.

Первая леди США Меланья Трамп намерена сохранить огород возле Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Как рассказала журналистам старший советник супруги президента Стефани Уолкофф, первая леди США будет следить за тем, чтобы ко всем уголкам парка, в том числе знаменитому Розовому саду и небольшому огороду, по-прежнему было самое бережное отношение, передает передает ТАСС





В 2009 году Мишель Обама вместе с американскими школьниками разбила овощные грядки на Южной лужайке Белого дома. С просьбой возродить ранее существовавший огород к ней обратилась международная организация "Kitchen Gardeners International", пропагандирующая экологически чистое питание.





Мишель взяла на себя заботу об огороде и в течение восьми лет выращивала на нем овощи, зелень и пряные травы: батат, салаты, брокколи, шпинат, мяту, свеклу, лук, укроп, ревень, горох и тыквы. Вдоль дорожек на грядках росли однолетние цветы. Позже она организовала в саду даже небольшую пасеку. Утверждалось, что постоянных обитателей Белого дома и их гостей угощали именно этими "овощами с грядки" и свежим медом.





Огород стал центральным элементом кампании, которую Мишель Обама развернула в поддержку здорового питания для детей и подростков, в том числе в целях борьбы с ожирением. Первая леди проводила в саду Белого Дома образовательные экскурсии для школьников, а дети помогали ей осенью собирать богатый урожай.





"Я очень горжусь тем, что этот небольшой огород можно считать символом наших надежд, что Америка будет все более безопасной с точки зрения здоровья детей, - говорила Мишель. - Я очень надеюсь, что все последующие президентские семьи будут также ухаживать за огородом".





Впервые овощные грядки у Белого дома были разбиты еще во времена второго президента США Джона Адамса в 1800 году. В период Второй мировой войны огород на его территории разводила супруга главы государства Элеонора Рузвельт. В 1990-е годы чета Клинтонов устроила мини-огород на крыше Белого дома.



