В ВКО освободили женщину, насмерть сбившую полицейского

В декабре прошлого года президент Нурсултан Назарбаев подписал закон об амнистии в связи с 25-летием независимости РК.

Осужденная на два года супруга экс-начальника административной полиции ВКО Ботагоз Бакыжанова вышла на свободу по амнистии, передает BNews.kz . Женщина сбила полицейского и скрылась с места ДТП.





Инцидент произошел в декабре 2015 года в поселке Куленова. После корпоративного вечера Ботагоз Бакыжанова села за руль «Ниссана Мурано» в нетрезвом виде и сбила сотрудника полиции Мирхата Отчегарова. С места происшествия 27-летняя супруга бывшего начальника административной полиции ВКО скрылась. От полученных травм пострадавший скончался. Судмедэкспертиза выявила значительную концентрацию алкоголя в крови Бакыжановой. Женщина объяснила это шоковым состоянием — якобы уже после происшествия она выпила залпом бутылку водки и попыталась свести счеты с жизнью.





Тогда суд приговорил Бакыжанову к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении в Семее. Однако уже спустя менее полугода, осужденная попросила заменить ей часть неотбытого наказания на штраф. Ходатайство было удовлетворено, однако вскоре прокуратура опротестовала решение, а апелляционная инстанция и вовсе отменила его.





Напомним, в декабре прошлого года президент Нурсултан Назарбаев подписал закон об амнистии в связи с 25-летием независимости РК, благодаря которому на свободу вышли 1500 осужденных казахстанцев. Акт гуманизации распространился и на Ботагоз Бакыжанову. На днях женщина покинула колонию.



