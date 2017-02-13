Депутаты предлагают уменьшить документооборот в школах Казахстана

Депутаты Мажилиса предложили интегрировать школьный документооборот с услугами ЦОНов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz





С данной инициативой в ходе правительственного часа выступила член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса РК Гульнар Бижанова.





"Хотелось бы обратить внимание Министерства образования на следующее – какой внимательности к тревогам ребенка можно ожидать от педагога, загруженного огромной массой разных форм документаций, отчетности. Всеобуч, который он ведет, составляет 18 таблиц, сопровождается дополнительным обходом по участкам. Эти услуги давным-давно можно было бы интегрировать с услугами ЦОНов. Планы календарные, долгосрочные, среднесрочные, поурочные, план своего развития, план школьного подразделения, все это необходимо сопроводить фотоотчетами, плюс бумажные журналы, электронные журналы и много еще прочих обязанностей", – обозначила проблему депутат.





Также, по словам народной избранницы, школьным педагогам приходится за свой счет приобретать необходимые для работы принадлежности.





"Чтобы обеспечить все указанные требования, учитель на свою небольшую заработную плату вынужден покупать массу папок, бумаги. Я знаю много фактов, когда учителя за свою зарплату залезают в кредиты, чтобы купить цветные принтеры для распечатки отчетов по суммативному поведению, потому что распечатка им дороже обходится. Не меньше нагрузки и отвлечения на несвойственные функции у социальных педагогов и педагогов -психологов, их критически не хватает в школах. И мы еще требуем, чтобы они отслеживали изменения настроения у ребенка", – продолжила Гульнар Бижанова.





Кроме этого, в своем выступлении депутат затронула тему загруженности женщин.





"Профессии учителя традиционно посвящают себя женщины, надо учитывать, что у каждой из них есть роль матери, хранительницы очага, и очаг этот нужно поддерживать, выполняя массу домашней работы. А теперь представим, что это происходит на селе, когда минимум дважды в день нужно управиться и со скотиной. Сейчас мы говорим о непомерной загруженности детей в школах, равно этот вопрос пора ставить и об учителях и социальных педагогах и школьных психологов", – заключила мажилисвумен.





Отметим, что в связи с изложенным Бижанова предложила Министерству образования принять исчерпывающие меры по оптимизации организационных процессов, отчетов, бумажного документооборота в школах. Обеспечить максимальные возможности для исполнения педагогами своих непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию детей. Об итогах проведенной работы попросила сообщить в открытом режиме, используя возможности Интернета и медиаресурсов для широкого доступа заинтересованных лиц к ознакомлению с ними.



