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Эволюцию Range Rover показали за 2 минуты

13 февраля 2017, 15:24

История Range Rover начинается с 26 предсерийных моделей под названием Velar.


.Компания Jaguar Land Rover представила двухминутный анимированный ролик, посвященный одному из ключевых автомобилей в истории компании — Range Rover, сообщает lenta.ru.

История Range Rover начинается с 26 предсерийных моделей под названием Velar. Затем в ролике рассказывается о двухдверном Range Rover Classic, первой серийной модели, и обо всех поколениях и версиях внедорожника, заканчивая последней новинкой SVAutobiography Dynamic от подразделения Special Vehicle Operations с двигателем мощностью 550 лошадиных сил.


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