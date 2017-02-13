В Астане планируют создать динамичные и комфортные пространства

Столичный Центр урбанистики на заседании Совета по устойчивому развитию Астаны и агломерации представил два проекта.

Одним из проектов является «Плейсмейкинг» (placemaking), что в переводе означает создание динамичных, устойчивых и комфортных общественных пространств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.





По словам руководителя центра Асхата Садуова, у хороших общественных пространств есть доказанные в разных городах мира преимущества, изученные и описанные в руководствах ООН-Хабитат.









Центр урбанистики в качестве мест для плейсмейкинга в Астане выбрал 10 улиц, на которых будут реализованы данные проекты. В частности, ул. Бейбитшилик, ул. Тлендиева, пр. Кабанбай батыра, пр. Абылай хана, квадрат улиц Мунайтпасова – пр. Тауелсиздик – пр. Момышулы – пр. Жумабаева, сквер на ул. Мунайтпасова, набережная Ак Булак, парк Влюбленных, район ТЦ «Евразия», Водно-зеленый бульвар.









Особенный упор в рамках плейсмейкинга сделан на зимнем проектировании. По мнению представителей Центра урбанистики, при правильном подходе и специальном проектировании столица имеет все шансы стать столицей зимнего туризма. Второй проект, который был предложен Центром урбанистики, – это проведение в столице первого урбанистического форума.









Данный форум послужит площадкой обмена опытом с иностранными экспертами в области городского планирования, городской экологии и экономики, считает руководитель центра Асхат Садуов.





