На "тропе здоровья" в горах Алматы пострадали две туристки
13 февраля 2017, 15:48
Оба происшествия случились по дороге к Кимасаровскому ущелью.
Традиции алматинских туристов ходить в горные походы на выходных плавно превратились в традицию воскресных поисково-спасательных работ для сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда. Минувшие выходные тоже не стали исключением, передает Zakon.kz со ссылкой на Республиканский оперативно-спасательный отряд.
12 февраля в 14:40 на телефон оперативного дежурного РОСО поступил звонок из ДЧС Алматы: по дороге на пик Фурманова упала и повредила спину молодая девушка, покорявшая горные вершины в составе туристической группы.
Едва спасатели РОСО выехали к месту происшествия, оперативному дежурному поступил еще один звонок: неподалеку от места первого ЧС произошло другое происшествие – упала и повредила ногу другая девушка.
Следует отметить, что оба происшествия случились по дороге к Кимасаровскому ущелью, на так называемой «тропе здоровья». Несмотря на столь заманчивое название, эта тропа, зачастую, ведет прямиком в медицинские учреждения, особенно в случаях, когда туристы недостаточно ответственно относятся к своим горным прогулкам и выходят на тропу неподготовленными, в несоответствующей погодным условиям одежде и обуви.
Несмотря на близкое нахождение обеих пострадавших друг от друга, было принято решение отправить еще одну оперативную группу. Это было обусловлено необходимостью осуществлять транспортировку обеих пострадавших.
К счастью, поисково-спасательные работы продлились недолго: обе пострадавшие были найдены. Сотрудник медицинского отделения РОСО оказал им первую медицинскую помощь, после чего девушки были транспортированы до бригады Центра медицины катастроф, ожидавшей внизу.
В поисковых работах было задействовано 12 человек личного состава РОСО и 2 единицы техники. Спасено 2 человека.
Уважаемые туристы и, особенно, юные туристы!
Убедительная просьба относиться с уважением и к другим любителям горных прогулок. Постарайтесь найти места для катаний на санках, аргамаках и т.д., где ваше развлечение никому не смогло бы помешать. Накатанные до льда и разбитые тропы серьезно затрудняют прохождение другим туристам, что очень часто ведет к серьезным травмам.
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