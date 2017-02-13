Суд запретил празднование Дня святого Валентина в Пакистане

Высший суд Исламабада запретил празднование Дня святого Валентина на территории Пакистана,

По данным издания, данное постановление было вынесено судом после рассмотрения петиции, авторы которой утверждают, что данный праздник не является частью мусульманских традиций и требуют его запрета.

Как сообщается, согласно постановлению, любые празднования по случаю данного праздника были запрещены как на официальном уровне, так и среди населения. Власти также запретили СМИ каким-либо образом рекламировать данный праздник.





Католический и протестантский мир ежегодно 14 февраля, в День святого Валентина, отмечает День всех влюбленных. Начиная с 1990-х годов, этот праздник стал популярным и в России.