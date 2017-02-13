Михаил Кукушкин покинул ТОП-100 рейтинга АТР
13 февраля 2017, 15:56
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.
В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Швейцарец Роджер Федерер сместил с девятого места француза Гаэля Монфиса. Лидером рейтинга по-прежнему является британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1715 очков.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин опустился в рейтинге сразу на 10 позиций и покинул первую сотню рейтинга, став 103-м.
Рейтинг ATP от 13 февраля:
1 (1). Энди Мюррей (Великобритания) — 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,
5 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4625,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145…
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com