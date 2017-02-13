Михаил Кукушкин покинул ТОП-100 рейтинга АТР

В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Швейцарец Роджер Федерер сместил с девятого места француза Гаэля Монфиса. Лидером рейтинга по-прежнему является британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1715 очков.





Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин опустился в рейтинге сразу на 10 позиций и покинул первую сотню рейтинга, став 103-м.





Рейтинг ATP от 13 февраля:

1 (1). Энди Мюррей (Великобритания) — 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,

5 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4625,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3470,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3405,

9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 3145…



