Hyundai показал новый Solaris для Америки

Канадское подразделение компании Hyundai опубликовало видеоролик, анонсирующий премьеру седана Accent нового поколения. Под этим именем корейский производитель продает в Северной Америке свою самую доступную модель, известную в Казахстане как Solaris, а в других странах – как Verna и Brio.





Полностью новый Hyundai Accent рассекретят 16 февраля на Канадском международном автосалоне, но, судя по тизеру, с точки зрения дизайна «американец» практически неотличим от новый Verna и Solaris – та же радиаторная решетка, та же головная оптика с полосками светодиодов, те же противотуманки. В целом новый бюджетник выглядит заметно дороже своего предшественника, напоминая о премиальных Hyundai Gnenesis G90 и G80.





По моторной гамме для американского рынка подтвержденной информации пока нет, но больших сюрпризов и не ожидается – наверняка машина получит бензиновый атмосферник. Старый Accent продается в США с 1,6-литровым 137-сильным двигателем, который сочетается с шестиступенчатыми МКП и АКП.







