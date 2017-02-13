Судьба Сноудена не обсуждалась Москвой с новой администрацией США
13 февраля 2017, 15:57
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у российских властей нет "никакой" точки зрения на тему того, предоставлять ли Сноудену гражданство или выдать его США.
Судьба экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена никак не обсуждалась Москвой и Вашингтоном во время первых контактов с новой администрацией США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Нет, не поднимался (вопрос судьбы Сноудена)", - сказал представитель Кремля.
Он признался, что у российских властей нет "никакой" точки зрения на тему того, предоставлять ли Сноудену российское гражданство или выдать его США. "Тема никак не поднималась (во время российско-американских контактов), этот вопрос никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент", - отметил Песков.
Фото с сайта Газета.ру
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