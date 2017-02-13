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Судьба Сноудена не обсуждалась Москвой с новой администрацией США

13 февраля 2017, 15:57

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у российских властей нет "никакой" точки зрения на тему того, предоставлять ли Сноудену гражданство или выдать его США.


Судьба экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена никак не обсуждалась Москвой и Вашингтоном во время первых контактов с новой администрацией США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Нет, не поднимался (вопрос судьбы Сноудена)", - сказал представитель Кремля.

Он признался, что у российских властей нет "никакой" точки зрения на тему того, предоставлять ли Сноудену российское гражданство или выдать его США. "Тема никак не поднималась (во время российско-американских контактов), этот вопрос никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент", - отметил Песков.

Фото с сайта Газета.ру

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