Бишкек опровергает гибель пациентов при испытаниях казахстанского лекарства

Экспертная клиническая комиссия Минздрава Киргизии не подтвердила смерть пациентов в результате участия в клиническом эксперименте с использованием казахстанского лекарственного средства, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства

Ранее Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Национального центра фтизиатрии и департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники из-за незаконных клинических исследований казахстанского противотуберкулезного препарата ФС-1.





В Генпрокуратуре заявили, что в ходе применения препарата у десяти пациентов развились побочные эффекты, двое погибли. По данным следствия, врачи центра, нарушив законодательство страны, без прохождения соответствующей аккредитации заключили договор с акционерным обществом "Научный центр противоинфекционных препаратов" Республики Казахстан на проведение клинического испытания лекарственного средства ФС-1.





"Экспертная клиническая комиссия Минздрава в своем заключении не подтвердила смерть двух больных туберкулезом вследствие их участия в клиническом эксперименте с использованием лекарственного средства ФС-1", — сообщила пресс-служба Минздрава Киргизии.





В вердикте ведомства отмечается, что смерть двух участвовавших в эксперименте пациентов "связана с прогрессированием и генерализацией туберкулезного процесса с развитием менингоэнцефалита, а также самостоятельным прекращением приема противотуберкулезных препаратов". "В обоих летальных случаях, согласно полученному от спонсора протоколу клинического исследования, больные получали плацебо", — заявили в ведомстве.





По данным Минздрава Киргизии, "научные исследования проводились в соответствии с действующим законодательством республики, международными стандартами и рекомендациями в области клинических исследований новых противотуберкулезных препаратов и разрешительными документами на их проведение", а также "на основании договора от 24 октября 2013 года, заключенного между национальным центром фтизиатрии при Минздраве и акционерным обществом "Научный центр противоинфекционных препаратов" Республики Казахстан".





В настоящий момент следствие по уголовному делу, возбужденного по статьям "злоупотребление должностным положением" и "служебный подлог" Уголовного кодекса Киргизии, продолжается. По данным Генпрокуратуры, клинические испытания проводились на 54 пациентах киргизской клиники, которые страдали туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью.