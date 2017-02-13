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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,15, EURKZT_TOD = 343,04, RUBKZT_TOD = 5,5392, USDKZT_0_001 = +6,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2525 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD)    составил 322,15 тенге за доллар США при объеме торгов 36 000 тыс.    долларов США;  - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил    343,04 тенге за евро при объеме торгов 2 200 тыс. евро;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD)    составил 5,5392 тенге за рубль при объеме торгов 78 000 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий  составил 321,95 тенге за доллар (-1,35 тенге), суммарный объем торгов -  61 000 тыс. USD (-51 450 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,0000 % годовых    при объеме торгов 7 000 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,2525 % годовых    при объеме торгов 1 029 400 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 22 банка.  

13 февраля 2017, 15:53
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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