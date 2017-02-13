В последнем квартале 2016 году размер резервов сокращался в среднем на 1,8% в месяц.

Золотовалютные резервы Казахстана в январе возобновили рост под влиянием внешних факторов. Активы в валюте увеличиваются слабо на фоне стабилизации ситуации на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz





После трех месяцев сокращения в январе текущего года валовые международные резервы Казахстана возобновили рост - объем их за месяц увеличился на 0,2%. Напомним, что в последнем квартале 2016 году размер резервов сокращался в среднем на 1,8% в месяц.





Увеличение резервов в январе было поддержано ростом активов в золоте на 4,1% на фоне увеличения стоимости драгметалла на мировых рынках - инвесторы активно уходили в безопасные активы из-за опасений резкой смены внешней и внутренней политики новой администрации Белого дома в США.





Соответственно, активы в валюте в январе сократились на 1,6%, показав более резкий уровень уменьшения, чем за аналогичный период прошлого года. За год объем валютных активов вырос на 25,5%.

В целом динамика изменения активов в СКВ в течение всего предыдущего года не показывала резкого изменения, свидетельствуя о пассивной роли регулятора на внутреннем валютном рынке. Данное говорит о том, что обменный курс тенге начал формироваться в реально рыночных условиях, не требующих массированного участия Нацбанка, как это было в предыдущие годы.



