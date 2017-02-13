Из Казахстана вывозили бензин контрабандой
13 февраля 2017, 16:14
Через пункт пропуска «Орск» российско-казахстанской границы пытались переправить свыше 36 тысяч литров топлива.
Стоимость топлива, ввезенного в Оренбургскую область из соседней Казахстана по поддельным документам, оценивается в 6,8 миллиона тенге, сообщает newtimes.kz.
Подозрительный грузовик с прицепом-цистерной таможенники выявили еще в июле прошлого года. Автомобиль прибыл на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Водитель предоставил документы о том, что цистерне перевозилось дизельное топливо. Однако экспертиза образцов нефтепродукта показала, что в прицепе находится бензин АИ-95.
Месяц спустя, в августе 2016 года, также на пункте пропуска «Орск» был остановлен еще один грузовик-автоцистерна. На этот раз перевозчик предоставил документы на бензин АИ-92. Экспертиза установила, что бензин из обеих выявленных партий идентичен, пробы товара имеют сходные составы и физико-химические характеристики.
«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации нефтепродукты, в том числе бензин, отнесены к стратегически важным ресурсам. Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Контрабанда», ведутся неотложные следственные действия», — сообщили RIA56 в Оренбургской таможне.
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