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Утверждены квалификационные требований для осуществления деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 843 «Об утверждении квалификационных требований для осуществления деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и подпунктом 17-1) статьи 12-2 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» квалификационные требования для осуществления деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением и перечень документов, подтверждающих соответствие им.
В частности, квалификационные требования состоят из пять пунктов:
1. Для подвида деятельности по разработке взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением.
2. Для подвида деятельности по производству взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением
3. Для подвида деятельности по приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением
4. Для подвида деятельности по приобретению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением для собственных производственных нужд
5. Для подвида деятельности по хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением
Также Приказ содержит Форму сведений к квалификационным требованиям.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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