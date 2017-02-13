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Билл Гейтс завёл аккаунт в крупнейшей китайской соцсети

13 февраля 2017, 16:20

Аудитория сети стремится к миллиарду пользователей.


Один из самых богатых людей планеты зарегистрировался в социальной сети WeChat, сообщает Life.ru.

В субботу Билл Гейтс опубликовал в своём блоге короткое 30-секундное видео, в котором он поприветствовал китайских пользователей Интернета, пишет Mashable.

Основатель Microsoft добавил, что будет публиковать в соцсети информацию об интересных людях, с которыми он встречается, а также различные факты о прочитанных книгах.


При помощи WeChat пользователи могут отправлять текстовые и аудиосообщения, а также делиться фотографиями и видеозаписями. Кроме того, люди часто используют соцсеть для оплаты счетов или перевода денежных средств. На данный момент в WeChat зарегистрировано около 900 миллионов человек, подавляющее большинство которых использует приложение ежедневно, сообщают разработчики из Tencent.

Алексей Глинкин
Фото с сайта Keddr.com

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