Билл Гейтс завёл аккаунт в крупнейшей китайской соцсети

В субботу Билл Гейтс опубликовал в своём блоге короткое 30-секундное видео, в котором он поприветствовал китайских пользователей Интернета, пишет Mashable.

Основатель Microsoft добавил, что будет публиковать в соцсети информацию об интересных людях, с которыми он встречается, а также различные факты о прочитанных книгах.









При помощи WeChat пользователи могут отправлять текстовые и аудиосообщения, а также делиться фотографиями и видеозаписями. Кроме того, люди часто используют соцсеть для оплаты счетов или перевода денежных средств. На данный момент в WeChat зарегистрировано около 900 миллионов человек, подавляющее большинство которых использует приложение ежедневно, сообщают разработчики из Tencent.