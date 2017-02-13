Билл Гейтс завёл аккаунт в крупнейшей китайской соцсети
13 февраля 2017, 16:20
Аудитория сети стремится к миллиарду пользователей.
Один из самых богатых людей планеты зарегистрировался в социальной сети WeChat, сообщает Life.ru.
В субботу Билл Гейтс опубликовал в своём блоге короткое 30-секундное видео, в котором он поприветствовал китайских пользователей Интернета, пишет Mashable.
Основатель Microsoft добавил, что будет публиковать в соцсети информацию об интересных людях, с которыми он встречается, а также различные факты о прочитанных книгах.
При помощи WeChat пользователи могут отправлять текстовые и аудиосообщения, а также делиться фотографиями и видеозаписями. Кроме того, люди часто используют соцсеть для оплаты счетов или перевода денежных средств. На данный момент в WeChat зарегистрировано около 900 миллионов человек, подавляющее большинство которых использует приложение ежедневно, сообщают разработчики из Tencent.
Алексей Глинкин
Фото с сайта Keddr.com
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