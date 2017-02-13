Китайцы представили прототип летающего автомобиля

Смотрины китайского чуда техники состоялись на Всемирной встрече правительств, которая проходит в Дубаи с 12 по 14 февраля. Ehang184 напоминает гибрид мини-автомобиля Smart и дрона. По словам разработчиков, это "умный и очень экологичный автономный летательный аппарат". Основное его предназначение - перевозка пассажиров на короткие расстояния в условиях города. Он сможет "подниматься над пробками" и в считанные минуты доставлять людей к месту назначения, сообщает utro.ru





Производители аэромобиля сделали ставку на безопасность полетов: не секрет, что одной из главных претензий к подобным аппаратам является высокая вероятность столкновений в воздухе или падения с большой высоты. Представители компании Ehang говорят, что их машина оснащена ультрасовременными механизмами безопасности. Если встроенная система подаст сигнал о какой-либо неисправности, транспортное средство немедленно приземлится в ближайшем возможном для этого районе.





В систему также заложен запрет на полеты в экстремальных погодных условиях. Кроме того, умный аппарат защищен от несанкционированного использования: чтобы завести его, необходим оригинальный ключ, который имеется только у владельца.





Управлять аэромобилем очень просто: по сути, это беспилотник. Человеку достаточно, как на обычном навигаторе, задать на бортовом компьютере конечную точку маршрута, нажать на кнопку запуска и Ehang сам доставит пассажиров в пункт назначения. При приземлении необходимо будет нажать на кнопку отключения аппарата. Пользоваться устройством сможет кто угодно: для управления им не нужно даже получать водительское удостоверение.





Во время полета водитель в целях безопасности не сможет менять маршрут. Это позволит исключить человеческий фактор, когда из-за ошибки водителя летательный аппарат может врезаться в неподвижное препятствие или в другой аэромобиль.





Ehang оснащен электрической батареей. Это делает аппарат экологически чистым, однако ставит его в зависимость от наземной инфраструктуры. Владельцу придется выстраивать свой маршрут таким образом, чтобы в зоне доступа всегда были заправки для электромобилей либо специальные зарядные пункты для летательных аппаратов.





Посетителям дубайской выставки был показан лишь прототип. Когда китайская компания планирует начать серийное производство летающих автомобилей и по какой цене они поступят на рынок, не сообщается. Тем не менее многие зрители выразили желание сделать объемный предзаказ Ehang 184.



