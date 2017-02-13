Китайцы представили прототип летающего автомобиля
13 февраля 2017, 16:25
Эта машина поможет решить проблему дорожных заторов в мегаполисах.
Смотрины китайского чуда техники состоялись на Всемирной встрече правительств, которая проходит в Дубаи с 12 по 14 февраля. Ehang184 напоминает гибрид мини-автомобиля Smart и дрона. По словам разработчиков, это "умный и очень экологичный автономный летательный аппарат". Основное его предназначение - перевозка пассажиров на короткие расстояния в условиях города. Он сможет "подниматься над пробками" и в считанные минуты доставлять людей к месту назначения, сообщает utro.ru.
Производители аэромобиля сделали ставку на безопасность полетов: не секрет, что одной из главных претензий к подобным аппаратам является высокая вероятность столкновений в воздухе или падения с большой высоты. Представители компании Ehang говорят, что их машина оснащена ультрасовременными механизмами безопасности. Если встроенная система подаст сигнал о какой-либо неисправности, транспортное средство немедленно приземлится в ближайшем возможном для этого районе.
В систему также заложен запрет на полеты в экстремальных погодных условиях. Кроме того, умный аппарат защищен от несанкционированного использования: чтобы завести его, необходим оригинальный ключ, который имеется только у владельца.
Управлять аэромобилем очень просто: по сути, это беспилотник. Человеку достаточно, как на обычном навигаторе, задать на бортовом компьютере конечную точку маршрута, нажать на кнопку запуска и Ehang сам доставит пассажиров в пункт назначения. При приземлении необходимо будет нажать на кнопку отключения аппарата. Пользоваться устройством сможет кто угодно: для управления им не нужно даже получать водительское удостоверение.
Во время полета водитель в целях безопасности не сможет менять маршрут. Это позволит исключить человеческий фактор, когда из-за ошибки водителя летательный аппарат может врезаться в неподвижное препятствие или в другой аэромобиль.
Ehang оснащен электрической батареей. Это делает аппарат экологически чистым, однако ставит его в зависимость от наземной инфраструктуры. Владельцу придется выстраивать свой маршрут таким образом, чтобы в зоне доступа всегда были заправки для электромобилей либо специальные зарядные пункты для летательных аппаратов.
Посетителям дубайской выставки был показан лишь прототип. Когда китайская компания планирует начать серийное производство летающих автомобилей и по какой цене они поступят на рынок, не сообщается. Тем не менее многие зрители выразили желание сделать объемный предзаказ Ehang 184.
В начале 2017 г. сразу несколько компаний, занимающихся разработкой летающих автомобилей, показали плоды своих трудов. В середине января европейский авиастроительный концерн Airbus объявил о том, что уже до конца этого года проведет испытания собственного аппарата E3 Project Vahana. Независимая словацкая компания AeroMobil заявила о скором поступлении своих машин в массовую продажу. А израильский концерн Urban Aeronautics представил модель беспилотного летающего автомобиля Cormorant, который, как ожидается, поступит в продажу в 2020 году.
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