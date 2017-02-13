Президент РК поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии
13 февраля 2017, 16:36
Также говорится, что Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил избранного Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии мира и дальнейшего процветания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Я верю, что Ваш богатый политический опыт и дипломатические навыки послужат во благо будущего страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление дружеских и доверительных взаимоотношений Казахстана и Германии, 25-летие времени установления которых мы отмечаем в этом году. Я с теплотой вспоминаю наши содержательные встречи в Астане и Берлине», - говорится в телеграмме.
Также говорится, что Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».
«В этой связи, я приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом и стать почетным гостем выставки «ЭКСПО-2017» - написал Назарбаев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843975-b21dd6f46ee19ed07021d5723e5c518c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...