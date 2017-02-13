Президент РК поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

Также говорится, что Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил избранного Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера , пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии мира и дальнейшего процветания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





«Я верю, что Ваш богатый политический опыт и дипломатические навыки послужат во благо будущего страны. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление дружеских и доверительных взаимоотношений Казахстана и Германии, 25-летие времени установления которых мы отмечаем в этом году. Я с теплотой вспоминаю наши содержательные встречи в Астане и Берлине», - говорится в телеграмме.





Также говорится, что Казахстан приветствует участие Германии в проводимой в этом году в Астане международной выставке «ЭКСПО-2017».





«В этой связи, я приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом и стать почетным гостем выставки «ЭКСПО-2017» - написал Назарбаев.



