В Караганде во время бурана пропал инвалид
13 февраля 2017, 16:42
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-705-251-75-57 либо 102.
Во время бурана пропал без вести в Караганде инвалид третьей группы, сообщает МИА «Казинформ».
«По факту исчезновения Амандыка Акимжанова ведутся розыскные мероприятия. Установлено, что он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел региона.
Незадолго до пропажи мужчина снял в банкомате 20 тысяч тенге, и на часть денег купил продукты.
«Амандык принес продукты и вновь ушел, сказав, что отлучается ненадолго. С тех пор прошло 11 дней, никаких вестей о нем нет», - говорит сестра пропавшего Жазира Акимжанова.
Женщина видит в его исчезновении криминальный характер, подозревая, что его похитили в трудовое рабство.
«Он послушный, добрый, не конфликтный. Его могли похитить и увезти на зимовку, чтобы он там был бесплатной рабочей силой», - говорит женщина.
У мужчины есть двое несовершеннолетних детей.
Приметы Амандыка Акимжанова: рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, шрам после операции на голове. Особые приметы: правый глаз косой, инвалид третьей группы. 3 февраля был одет в зимнюю кепку с козырьком коричневого цвета, дубленку светло-коричневого цвета, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-705-251-75-57 либо 102.
Фото: www.kazinform.kz
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