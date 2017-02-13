В Караганде во время бурана пропал инвалид

У мужчины есть двое несовершеннолетних детей.

Приметы Амандыка Акимжанова: рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, шрам после операции на голове. Особые приметы: правый глаз косой, инвалид третьей группы. 3 февраля был одет в зимнюю кепку с козырьком коричневого цвета, дубленку светло-коричневого цвета, синие джинсы, черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-705-251-75-57 либо 102.