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Космический зонд пробурит скважину до океана Европы

13 февраля 2017, 16:45

Специалисты НАСА планируют отправить к Европе, спутнику Юпитера, зонд, который должен будет отобрать пробы воды на ее поверхности и проверить их на наличие жизни.


В случае успеха ученые займутся проектом, в рамках которого другой зонд пробурит скважину до подповерхностного океана, сообщает издание Gizmodo, передает Lenta.ru.

По замыслу исследователей, первый спускаемый аппарат будет запущен после того, как другая межпланетная станция в рамках миссии Europa Multiple Flyby, которая начнется в 2020-х годах, совершит облет вокруг Европы и проведет разведку подходящих для посадки мест.

Ученых интересуют трещины, через которые на поверхность просачивается воды из океана, покрытого ледяной корой толщиной в 10-30 километров. Задача зонда состоит в том, чтобы пробурить неглубокую выемку в замерзшей воде, взять образцы льда и определить его состав.

Посадочный аппарат будет снабжен камерой, которая позволит исследователям наблюдать, что происходит вокруг зонда. Кроме того, инженеры оснастят его автоматической лабораторией для проведения химического анализа, а также геофоном — прибором, предназначенным для изучения сейсмической активности.

По мнению ученых, от успеха миссии зависит, будет ли осуществлен проект по бурению многокилометровой скважины и взятии проб непосредственно из океана. Это повысит шансы обнаружения жизни на Европе, если она там существует.

Фото: NASA / JPL-Caltech

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