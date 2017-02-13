На сцене Большого зала "Астана Опера" состоится опера Дж.Пуччини "Мадам Баттерфляй"

Солист театра «Астана Опера» Евгений Чайников дебютирует в партии Шарплеса в опере Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» , передает пресс-служба театра "Астана Опера".





Вместе с ним на сцену Большого зала «Астана Опера» 17 февраля выйдет прекрасный состав ведущих солистов: Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова выступит в роли Чио-Чио-сан, Пинкертона представит Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, Сузуки – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина.





Дирижер – Заслуженный деятель Казахстана маэстро Алан Бурибаев.





Выпускник магистратуры Университета штата Аризона (США) по специальности «Оперное пение», финалист Регионального этапа конкурса «Метрополитен-опера» (2006, США) Евгений Чайников активно осваивает репертуар театра. Из особо запомнившихся зрителям образов, которые успел создать Евгений Чайников на сцене «Астана Опера», можно выделить Жиренше в опере А. Жубанова - Л. Хамиди «Абай», Скарпиа в опере Дж. Пуччини «Тоска», Амонасро в опере Дж. Верди «Аида». Новый герой в его репертуаре – американский консул Шарплес.





- Над этой партией я начинал работать совсем в молодом возрасте, давно мечтал ее спеть. Но чтобы прочувствовать и понять моего героя, все-таки нужна внутренняя зрелость. С возрастом я стал переосмысливать оперу «Мадам Баттерфляй», это очень трогательная история. Шарплеса вижу, прежде всего, человечным, по-отечески заботливым: он предупреждает Пинкертона, чтобы тот не играл с любовью, ведь юная Баттерфляй может поверить и влюбиться в него по-настоящему, что и происходит впоследствии. Шарплесу приходится только наблюдать за всем этим со стороны, сопереживая главной героине. Сейчас работаю не только над вокалом, но и над созданием образа: посмотрел множество разных мировых постановок, стараюсь найти тонкую грань, чтобы не переиграть и не показаться неправдоподобным, - поделился Евгений Чайников.





Интересен тот факт, что с момента премьеры, уже в течение года в этой постановке участвует сын Евгения Чайникова – Никита Чайников, он играет роль сына Баттерфляй.



