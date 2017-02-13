Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника

13 февраля 2017, 16:52

Как ранее сообщил 38-летний боец, он проведет поединок в ОАЭ.


Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника в ближайшем поединке, сообщает Zakon.kz.

«Кого бы вы хотели видеть в качестве моего соперник в ОАЭ?»- написал Пакиао в на странице в twitter.

Боксер предложил болельщикам нескольких соперников на выбор: Амира Хана, Джеффа Хорна, Терренса Кроуфорда и Келла Брука.


На данный момент в проголосовало около 20 тыс пользователей, большим отрывом лидирует Амир Хан.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код