Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника

«Кого бы вы хотели видеть в качестве моего соперник в ОАЭ?»- написал Пакиао в на странице в twitter.

Боксер предложил болельщикам нескольких соперников на выбор: Амира Хана, Джеффа Хорна, Терренса Кроуфорда и Келла Брука.

Who do you want me to fight next in the UAE?