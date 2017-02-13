Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника

Как ранее сообщил 38-летний боец, он проведет поединок в ОАЭ.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника в ближайшем поединке, сообщает Zakon.kz





«Кого бы вы хотели видеть в качестве моего соперник в ОАЭ?»- написал Пакиао в на странице в twitter.





Боксер предложил болельщикам нескольких соперников на выбор: Амира Хана, Джеффа Хорна, Терренса Кроуфорда и Келла Брука.





Who do you want me to fight next in the UAE? — Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 12 февраля 2017 г.





На данный момент в проголосовало около 20 тыс пользователей, большим отрывом лидирует Амир Хан.



