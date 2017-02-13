Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника
13 февраля 2017, 16:52
Как ранее сообщил 38-летний боец, он проведет поединок в ОАЭ.
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинец Мэнни Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника в ближайшем поединке, сообщает Zakon.kz.
«Кого бы вы хотели видеть в качестве моего соперник в ОАЭ?»- написал Пакиао в на странице в twitter.
Боксер предложил болельщикам нескольких соперников на выбор: Амира Хана, Джеффа Хорна, Терренса Кроуфорда и Келла Брука.
Who do you want me to fight next in the UAE?— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 12 февраля 2017 г.
На данный момент в проголосовало около 20 тыс пользователей, большим отрывом лидирует Амир Хан.
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