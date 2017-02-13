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Все «Макларены» станут гибридами к 2025 году

13 февраля 2017, 16:57

Новый суперкар, который McLaren представит в следующем месяце в Женеве.


Все модели британского производителя спорткаров McLaren Automotive станут гибридными. Это произойдет менее чем через 10 лет – уже к 2025 году. Такое обещание дал глава «Макларена» Майк Флюит, слова которого приводит издание Auto Express.

О гибридизации модельного ряда Флюит говорил еще в позапрошлом году, но тогда предполагалось, что она затронет 50 или более процентов машин, но не все 100%. Теперь же директор утверждает, что только полный переход на электротягу позволит его компании соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям.

В беседе с журналистами Флюит не исключил и даунсайзинга: в будущем его знаменитый 3,8-литровый V8 может уступить место восьмерке меньшего объема или даже шестерке. Одновременно будет расти та роль, которую играют в силовых установках электромоторы. «Через несколько лет вы увидите сдвиг в балансе сил ДВС и электромоторов», – заявил он.

Новый суперкар, который McLaren представит в следующем месяце в Женеве для замены модели 650S, вопреки слухам, не получит гибридного двигателя, но уже его преемник точно будет гибридом. Кроме того, британцы планируют выпустить полностью электрический гиперкар для езды по треку и дорогам общего пользования.

Текст: Александр Орехов
Фото: McLaren

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