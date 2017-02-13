Все «Макларены» станут гибридами к 2025 году
13 февраля 2017, 16:57
Новый суперкар, который McLaren представит в следующем месяце в Женеве.
Все модели британского производителя спорткаров McLaren Automotive станут гибридными. Это произойдет менее чем через 10 лет – уже к 2025 году. Такое обещание дал глава «Макларена» Майк Флюит, слова которого приводит издание Auto Express.
О гибридизации модельного ряда Флюит говорил еще в позапрошлом году, но тогда предполагалось, что она затронет 50 или более процентов машин, но не все 100%. Теперь же директор утверждает, что только полный переход на электротягу позволит его компании соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям.
В беседе с журналистами Флюит не исключил и даунсайзинга: в будущем его знаменитый 3,8-литровый V8 может уступить место восьмерке меньшего объема или даже шестерке. Одновременно будет расти та роль, которую играют в силовых установках электромоторы. «Через несколько лет вы увидите сдвиг в балансе сил ДВС и электромоторов», – заявил он.
Новый суперкар, который McLaren представит в следующем месяце в Женеве для замены модели 650S, вопреки слухам, не получит гибридного двигателя, но уже его преемник точно будет гибридом. Кроме того, британцы планируют выпустить полностью электрический гиперкар для езды по треку и дорогам общего пользования.
Текст: Александр Орехов
Фото: McLaren
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843980-bf6dce323591244ceca6b0a1820f9172
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...