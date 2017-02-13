Впервые с 2011 года Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на красной дорожке впервые за шесть лет, пишет Refinery29,

На этот раз герцогиня появилась на церемонии вручения премии BAFTA в черном платье с открытыми плечами и узором в виде цветов. Ранее СМИ сообщили, что жену принца Уильяма боялись приглашать на премию BAFTA, так как она могла затмить голливудских звезд, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что принц Гарри познакомил американскую актрису Меган Маркл с супругой своего брата Кэтрин. Встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Маркл также пообщалась с "самой важной девушкой в жизни Гарри" — его племянницей принцессой Шарлоттой.