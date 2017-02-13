Казахстанский альпинист покорил высочайший пик Австралии

Пик Косцюшко представляет собой вершину в хребте Снежных гор на территории одноименного национального парка в штате Новый Южный Уэльс.

КазГео пополнило достижения в программе «7 вершин + 2 Полюса» восхождением на пик Косцюшко в Австралии, передает МИА « Казинформ ».





Как сообщили в пресс-службе организации, Казахское Географическое Общество продолжает реализовывать международную альпинистскую программу «7 вершин + 2 Полюса». Напомним, в рамках этого проекта КазГео организовывает восхождения на высочайшие вершины всех континентов, а также экспедиции на Южный и Северный полюс. В минувшие выходные при поддержке Казахского Географического Общества, казахстанский альпинист и известный путешественник Андрей Гундарев взошел на высшую точку Австралии - пик Косцюшко (2228 м).





По словам альпиниста, восхождение заняло несколько часов. Пик Косцюшко представляет собой вершину в хребте Снежных гор на территории одноименного национального парка в штате Новый Южный Уэльс.





«Взойти на Косцюшко - это в первую очередь возможность познакомиться с Зеленым континентом и побывать в противоположной части мира. Мне повезло стать частью команды КазГео в этом проекте», - поделился альпинист, горный гид и путешественник Андрей Гундарев На сегодняшний день в активе КазГео есть уже четыре вершины из обязательных семи пунктов программы «7 вершин + 2 Полюса». Это самый высокий пик Южной Америки - Аконкагуа в Аргентине, высшая точка Европы - пик Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самый труднодоступный пик Винсон в Антарктиде, и пик Косцюшко в Австралии.





Таким образом, для завершения программы, команде КазГео осталось взойти на вершины Эверест, Маккинли и Килиманджаро. Кроме того, успешно проведены лыжные экспедиции на Северный Полюс в 2015 году и Южный Полюс в 2016 году.





«Казахское Географическое Общество взяло на себя миссию - водрузить флаг Казахстана на семи вершинах 7 континентов и обоих полюсах земли. Для спортсменов, участвующих в этой программе - это возможность увидеть мир и прославить Казахстан», сказал председатель попечительского совета КазГео Нурлан Абдуов. Для восхождения на семь вершин континентов, Казахское Географическое Общество объединяет под своим флагом ведущих казахстанских альпинистов и атлетов.





Так, пик Аконкагуа в Южной Америке в 2016 году покорили Магжан Сагимбаев в паре с Максутом Жумаевым. Скоростной забег на Эльбрус в том же году совершили Ильяс Галимбеков и Чингиз Байкашев.





В составе экспедиции «Полюс Независимости» 16 декабря 2016 года Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков подняли флаг Казахстана на пик Винсон в Антарктиде.







