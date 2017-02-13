Установку теплых остановок в Астане решили приостановить

«Действительно, сейчас, скажем так, масштабная установка тёплых остановочных павильонов приостановлена. Это сделано в связи с тем, что был пересмотрен подход к установке данных павильонов. На сегодняшний день есть около 5-ти инвесторов, которые защищают свои проекты перед градсоветом в разных формах сотрудничества. То есть это будут не только остановки, но и целый остановочный комплекс, в котором будет обязательно сама остановка, придорожный сервис», - сказал Кайсаров, отвечая на вопросы журналистов.



