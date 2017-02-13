Установку теплых остановок в Астане решили приостановить
13 февраля 2017, 17:14
Об этом сообщил директор информационно-аналитического Центра «Бюро городских решений» Даурен Кайсаров.
Будет пересмотрен подход не только к установке «теплых остановок» в столице, но и их концептуальное решение. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил директор информационно-аналитического Центра «Бюро городских решений» Даурен Кайсаров, передает МИА «Казинформ».
«Действительно, сейчас, скажем так, масштабная установка тёплых остановочных павильонов приостановлена. Это сделано в связи с тем, что был пересмотрен подход к установке данных павильонов. На сегодняшний день есть около 5-ти инвесторов, которые защищают свои проекты перед градсоветом в разных формах сотрудничества. То есть это будут не только остановки, но и целый остановочный комплекс, в котором будет обязательно сама остановка, придорожный сервис», - сказал Кайсаров, отвечая на вопросы журналистов.
Планируется, что в них также будут располагаться общественные туалеты и пункты местной полицейской службы, а также различные пункты общепита.
«По принципу ГЧП пять компаний, в том числе международные, претендуют на установку данных павильонов за свой счёт, то есть они будут инвестировать. Сейчас несколько инвесторов готовы около 200 павильонов установить на территории Астаны, осталось лишь решение принять», - добавил он.
Остановки, будут устанавливаться вблизи социальных объектов: школ и больниц. Для окупаемости затрат инвесторам предоставят рекламные площади.
Напомним, ранее акимат Астаны сообщил, что в столице могут появиться специальные остановки для такси.
Фото: Kazpravda.kz
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