Снимок убийства посла РФ в Турции стал победителем World Press Photo

Турецкий фотограф Бурхан Озбилидж взял главный приз международного конкурса фотожурналистов World Press Photo. Он сделал снимок спустя несколько секунд после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции. На фото 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ держит в руке пистолет и что-то кричит, на заднем плане лежит тело российского дипломата , передает телеканал , передает телеканал НТВ





Мари Калверт, член жюри World Press Photo: «Это было очень сложное решение. Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».





Жоао Силва, член жюри World Press Photo: «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке».





Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировал спецназ. В России назвали убийство посла терактом. Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.





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