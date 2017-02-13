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Снимок убийства посла РФ в Турции стал победителем World Press Photo

13 февраля 2017, 17:17

Главный приз World Press Photo получил снимок, на котором запечатлен убийца российского посла в Турции.


Турецкий фотограф Бурхан Озбилидж взял главный приз международного конкурса фотожурналистов World Press Photo. Он сделал снимок спустя несколько секунд после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции. На фото 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ держит в руке пистолет и что-то кричит, на заднем плане лежит тело российского дипломата, передает телеканал НТВ.

Мари Калверт, член жюри World Press Photo: «Это было очень сложное решение. Наш выбор пал именно на этот снимок, поскольку он не только является очень эмоциональным, но и действительно отражает ненависть нашего мира. Каждый раз, когда ты смотришь на эту фотографию, так и хочется отодвинуться от нее подальше».

Жоао Силва, член жюри World Press Photo: «Я вижу, как наш мир стремительно движется в пропасть. А этот мужчина явно достиг точки невозврата и решил совершить покушение на того, кого он считает виноватым, по сути, атаковать страну, которую он обвиняет за то, что происходит в регионе. Это одна фотография, но она отображает, что творится и в Европе, и в Америке, и на Ближнем Востоке».

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировал спецназ. В России назвали убийство посла терактом. Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.

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Фото Associated Press © 2017, Peter Dejong

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