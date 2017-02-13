Больше года скрывается от полиции подозреваемый в убийстве житель Алматинской области

Подозреваемый мужчина может скрываться на фермерских участках под видом пастуха либо разнорабочего на стройплощадках.

Полиция Алматинской области разыскивает 53-летнего мужчину, обоснованно подозреваемого в убийстве человека, сообщает пресс-служба ДВД Алматинской области.





17 ноября 2015 года в п.Туймебаева Илийского района было обнаружено тело уроженца РФ Евгения Шестопалова, 1976г.р., с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резаного ранения.





«В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался Жаркымбеков Жанболат Молдасбаевич, 1964 г.р., ранее проживавший в пос. Мамбет Коксуского района. Расследование уголовного дела продолжается по ст.99 УК РК «Убийство», - сообщили в ДВД области.





В качестве особых примет, имеющихся у разыскиваемого Жанболата Жаркымбекова, отмечается, что на левой руке подозреваемого отсутствует мизинец, а также безымянный палец и мизинец на правой руке не сгибаются.





«Подозреваемый мужчина может скрываться на фермерских участках под видом пастуха либо разнорабочего на стройплощадках. Всех граждан, кто располагает информацией, которая может оказать содействие в установлении местонахождения и задержании Жанболата Жаркымбекова просим незамедлительно сообщить инициатору розыска по контактным телефонам: 8-727-251-72-14, 8-72752-20949, 8701-758-59-87, 8-747-267-79-67 либо 102», - дополнили в пресс-службе.