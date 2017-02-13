Ford вложит $1 млрд в искусственный интеллект

В ближайшие пять лет компания Ford Motor потратит 1 миллиард долларов США на разработку искусственного интеллекта, который будет использоваться в беспилотных автомобилях. Обозначенную сумму автопроизводитель инвестирует в специализирующийся на робототехнике стартап Argo AI. При этом контрольный пакет акций Argo AI перейдет в собственность «Форда».





Создатели Argo AI Брайан Салески и Питер Рендер ранее возглавляли направление разработки беспилотных автомобилей в Google и Uber. Теперь они будут работать с текущей командой Ford, занимающейся виртуальной системой управления. Руководить разработкой аппаратной платформы для автопилотируемой машины, системной интеграцией, дизайном экстерьера и интерьера по-прежнему будет Ford. К 2021 году американский концерн намерен вывести на рынок полностью автономный автомобиль категории 4 по классификации SAE. Это будет коммерческая модель для сервисов совместного использования транспорта (каршеринг, райдшеринг). Со временем Argo AI сможет продать лицензию на свой искусственный интеллект другим компаниям, работающим в той же отрасли.





Прошлой осенью Ford объявил о создании лаборатории робототехники на базе Мичиганского университета, с которым автопроизводитель сотрудничает уже 10 лет. Компания испытывает свои беспилотные прототипы в университетском городе-полигоне Mcity, в том числе – в зимних условиях. Кроме того, Ford входит в число автопроизводителей, которым власти штата Калифорния разрешили тестировать автопилотируемые машины на дорогах общего пользования.



