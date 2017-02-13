Не получившая "Грэмми" Рианна запивала горе из бриллиантовой фляжки
13 февраля 2017, 17:36
На церемонии вручения премий “Грэмми" певица Рианна была замечена в употреблении, по всей видимости, горячительного напитка.
Очевидцы заметили, как она, не стесняясь окружающих, открыто прикладывалась к инкрустированной бриллиантами фляжке и делилась ее содержимым с соседями, передает Вести.ru.
В один момент по губам 28-летней исполнительницы таких хитов, как Umbrella, Take a Bow и SOS, можно было прочитать фразу: “Настал момент еще для глоточка", сообщает Digital Spy.
Как шутят пользователи соцсетей, возможно, таким образом уроженка Барбадоса пыталась заглушить разочарование: на прошедшей церемонии певица не получила ни одной награды, хоть и была номинирована по пяти категориям. Впрочем, в активе Рианны уже есть несколько “Грэмми” за прошлые годы, включая несколько премий за лучший альбом в стиле “рэп”.
Rihanna just became the most Grammy snubbed artist of all time by losing in all 8 categories she was nominated in. pic.twitter.com/bBferPwLuk— Music News & Facts (@Musicnews_feed) 13 февраля 2017 г.
59-я церемония вручения музыкальных премий “Грэмми” прошла в Лос-Анджелесе 12 февраля. Ее основным триумфатором стала британская певица Адель, получившая сразу пять наград.
Фото с сайта Apelzin
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