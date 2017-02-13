Не получившая "Грэмми" Рианна запивала горе из бриллиантовой фляжки

Очевидцы заметили, как она, не стесняясь окружающих, открыто прикладывалась к инкрустированной бриллиантами фляжке и делилась ее содержимым с соседями,

В один момент по губам 28-летней исполнительницы таких хитов, как Umbrella, Take a Bow и SOS, можно было прочитать фразу: “Настал момент еще для глоточка", сообщает Digital Spy.

Как шутят пользователи соцсетей, возможно, таким образом уроженка Барбадоса пыталась заглушить разочарование: на прошедшей церемонии певица не получила ни одной награды, хоть и была номинирована по пяти категориям. Впрочем, в активе Рианны уже есть несколько “Грэмми” за прошлые годы, включая несколько премий за лучший альбом в стиле “рэп”.