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Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии

13 февраля 2017, 17:40

Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой.


Калифорнийский новостной канал KCRA опубликовал видео вертолетной съемки самой высокой в США плотины, которая может разрушиться в ближайшее время, передает РИА Новости.

Расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой.

По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили срочную эвакуации почти 190 тысяч человек, проживающих примерно в восьми населенных пунктах.


Фото © AP Photo/ Josh F.W. Cook

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