Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии

Калифорнийский новостной канал KCRA опубликовал видео вертолетной съемки самой высокой в США плотины, которая может разрушиться в ближайшее время,

Расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой.





По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили срочную эвакуации почти 190 тысяч человек, проживающих примерно в восьми населенных пунктах.



