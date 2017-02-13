Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии
13 февраля 2017, 17:40
Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой.
Калифорнийский новостной канал KCRA опубликовал видео вертолетной съемки самой высокой в США плотины, которая может разрушиться в ближайшее время, передает РИА Новости.
Расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой.
По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили срочную эвакуации почти 190 тысяч человек, проживающих примерно в восьми населенных пунктах.
Фото © AP Photo/ Josh F.W. Cook
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