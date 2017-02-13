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Во французских Альпах лавина унесла девять человек

13 февраля 2017, 17:45

Есть погибшие.


Во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным пропали 9 человек, а также есть погибшие, передает РИА Новости.

Более подробная информация уточняется.

Фото © Flickr/ Damien Roué

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