Во французских Альпах лавина унесла девять человек
13 февраля 2017, 17:45
Есть погибшие.
Во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным пропали 9 человек, а также есть погибшие, передает РИА Новости.
Более подробная информация уточняется.
Фото © Flickr/ Damien Roué
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843991-060b68e72dad0bbc9bb143e7e813d029
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...