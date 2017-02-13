Ле Пен вышла в фавориты первого тура выборов во Франции

По результатам опроса общественного мнения, за лидера "Национального фронта" готовы проголосовать 26% избирателей.

Фаворитом первого тура предстоящих президентских выборов во Франции является лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - за нее готовы проголосовать 26% французских избирателей. Таковы результаты опубликованного институтом OpinionWay опроса общественного мнения, сообщает сообщает ТАСС





В первую тройку лидеров по-прежнему входят 39-летний бывший министр экономики Эманюэль Макрон и кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон. Причем Фийону, рейтинг которого несколько "просел" на фоне скандала "Пенелопагейт", удалось значительно сократить разрыв. Так, в первом туре выборов в поддержку Макрона готовы проголосовать 22% избирателей, за Фийона - 21% французов.





При этом во втором туре выборов Марин Ле Пен с высокой долей вероятности проиграет обоим соперникам. На решающем этапе голосования ей удастся набрать не более 40% голосов, утверждает OpinionWay по итогам нового исследования.





Первый тур президентских выборов состоится во Франции 23 апреля, второй - 7 мая.





Сергей Щербаков.



