Султанов: Объем правительственного долга к 2020 году увеличится в 1,3 раза
13 февраля 2017, 18:02
Правительством РК будут в ближайшее время приняты и предложены дополнительные меры по оптимизации бюджетной политики.
Во время презентации поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы» министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что к 2020 году объем правительственного долга составит порядка 11,9 трлн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
«Прогнозные расчеты показывают, что объем правительственного долга к 2020 году составит порядка 11,9 трлн тенге, или 20,6% к ВВП. В сравнении с текущим периодом долг в предстоящие три года увеличивается в 1,3 раза», - сказал он.
При этом глава ведомства отметил, что, «конечно же, будет определенная нагрузка на обслуживание долга».
«Тем не менее, это в сегодняшних условиях в соответствии с подходами в рамках задач, поставленных по «Модернизации - 3.0», Правительство считает обоснованными и необходимыми мерами». И поэтому для дальнейшего снижения рисков в рамках подготовки проекта предстоящего трехлетнего периода Правительством будут приняты и предложены вам дополнительные меры по оптимизации бюджетной политики, в том числе за счет повышения доходной части бюджета, в целом улучшения макроэкономической ситуации и дальнейшей оптимизации расходов», - отметил Б. Султанов.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: total.kz.
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